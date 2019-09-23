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Имя убийцы Круга оказалось давно известным друзьям певца 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Имя убийцы Круга было давно известно друзьям певца
Фото: страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтакте
Шансонье Виктор Калина, являвшийся другом Михаила Круга, сообщил, что близкие артиста знали имя его убийцы еще шесть лет назад. Об этом музыкант рассказал телеканалу «Звезда» в понедельник, 23 сентября.
По словам Калины, он узнал имя убийцы и название группировки, которой тот принадлежал, в 2012 году от криминального авторитета Александра Северова, также известного как Саша Север.
«Мы все знали: и имена, кто убил, и все остальное, знали группировку. Северов все подробнейше передал, а сейчас они это решили рассказать народу. И [певица и вдова Круга] Ира Круг все знала», — отметил шансонье.
Калина подчеркнул, что не понимает, «почему какое-то расследование завершилось только сейчас».
Ранее 23 сентября в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что уголовное дело по факту смерти Круга было прекращено в связи со смертью подозреваемого — члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова. О его причастности к убийству певца следователям рассказал другой участник ОПГ Александр Агеев.
Михаил Круг был застрелен у себя дома в Твери в июле 2002 года. На тот момент ему было 40 лет.
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Комментарии1
Происшествия , Михаил Круг , СКР , ТК "Звезда"
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