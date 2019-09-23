Итальянец принял отца за кабана и застрелил его

В итальянской коммуне Сичиньяно-дельи-Альбурни провинции Салерно охотник погиб от рук собственного сына.

34-летний и 55-летний мужчины находились в зоне, ещё не открытой для охоты на кабанов. Они вошли в густой лесной массив, и охотничьи собаки просигнализировали о присутствии дикого животного где-то рядом. Мужчины разделились, и сын, перепутав отца с кабаном, выстрелил в него. В результате тот скончался на месте происшествия.

Правоохранители открыли дело о непредумышленном убийстве. Итальянцу также грозит наказание за охоту в непредусмотренный для этого период, пишет Corriere della Sera.