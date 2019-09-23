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Итальянец принял отца за кабана и застрелил его 

News.ru 1 час назад
Итальянец принял отца за кабана и застрелил его
Фото: globallookpress.com
В итальянской коммуне Сичиньяно-дельи-Альбурни провинции Салерно охотник погиб от рук собственного сына.
34-летний и 55-летний мужчины находились в зоне, ещё не открытой для охоты на кабанов. Они вошли в густой лесной массив, и охотничьи собаки просигнализировали о присутствии дикого животного где-то рядом. Мужчины разделились, и сын, перепутав отца с кабаном, выстрелил в него. В результате тот скончался на месте происшествия.
Правоохранители открыли дело о непредумышленном убийстве. Итальянцу также грозит наказание за охоту в непредусмотренный для этого период, пишет Corriere della Sera.
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Происшествия , Сorriere della sera , Салерно
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