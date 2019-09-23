Охранники жестоко избили покупателей питерского ТЦ из-за бейсболки

Стычкой с охранниками торгового центра завершился для двоих петербуржцев поход за покупками. Один из них в итоге оказался в больнице, другой — в отделении полиции. Очевидцы сняли на видео избиение покупателей.

Конфликт произошел вечером 22 сентября в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. По утверждениям очевидцев, мужчины приобрели несколько вещей в магазине, но во время примерки на голове одного из них осталась бейсболка, и она в чеке не фигурировала. Покупатели уже отошли от магазина, когда на них со спины налетели охранники и без лишних слов принялись бить.

"Охрана не совсем справлялась, и тут появился паренек, собственно, одного он приложил, и пошел за парнем в красном, который был недалеко. Он не орал, просто шел. И этот охранник ему пробивает сзади с правой стороны под челюсть. Парень падает вперед от потери сознания и бьется головой об пол, вытекает кровь, собирается народ", — рассказал очевидец Дмитрий.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом челюсти, после оказания помощи его отпустили. Его знакомый в это время объяснялся в отделении полиции, где оказались и сотрудники ЧОП. Вылилось ли избиение в уголовное дело, остается неизвестным.