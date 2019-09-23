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В Якутии столкнулись два парома 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
В Якутии столкнулись два парома
Фото: РИА Новости
Два частных парома столкнулись в Якутии, при этом никто не пострадал, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе острова Сафон столкнулись частные паромы. Жертв среди населения — нет", — говорится в сообщении.
Как отмечается, авария произошла у Сафона на переправе Якутск — Нижний Бестях. В результате столкновения один из паромов получил повреждения носовой части, рейс отменили, выгрузка автомобилей с него совершена в микрорайоне Даркылах.
"В настоящее время оба парома находятся на берегу, по данному факту проводится проверка. Силы и средства ведомства не привлекались", — отмечается в сообщении.
Арбат районного значения
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Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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