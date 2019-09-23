В Якутии столкнулись два парома

Два частных парома столкнулись в Якутии , при этом никто не пострадал, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального главка МЧС

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе острова Сафон столкнулись частные паромы. Жертв среди населения — нет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла у Сафона на переправе Якутск — Нижний Бестях. В результате столкновения один из паромов получил повреждения носовой части, рейс отменили, выгрузка автомобилей с него совершена в микрорайоне Даркылах.