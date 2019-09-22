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СМИ: турист из России утонул на Кипре 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Турист из России погиб на Кипре
Фото: depositphotos.com
Пожилой турист из России утонул в Средиземном море у восточного побережья Кипра. Об этом вечером в воскресенье сообщила газета Phileleftheros.
По ее информации, "67-летний турист из России был замечен в бессознательном состоянии в воде на пляже в Протарасе". Газета отмечает, что "спасатели вынесли мужчину на берег без сознания", после чего карета скорой помощи доставила туриста в больницу, где "врачи констатировали его смерть".
Имя погибшего газета не сообщает.
Phileleftheros информировала, что это второй фатальный инцидент за день на пляжах Кипра. В воскресенье во время купания в Айя-Напе — другом известном курорте, расположенном поблизости от Протараса, — утонул 80-летний турист из Австрии.
Арбат районного значения
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Происшествия , Социология , Кипр
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