Турист из России погиб на Кипре

СМИ: турист из России утонул на Кипре

Пожилой турист из России утонул в Средиземном море у восточного побережья Кипра . Об этом вечером в воскресенье сообщила газета Phileleftheros.

По ее информации, "67-летний турист из России был замечен в бессознательном состоянии в воде на пляже в Протарасе". Газета отмечает, что "спасатели вынесли мужчину на берег без сознания", после чего карета скорой помощи доставила туриста в больницу, где "врачи констатировали его смерть".

Имя погибшего газета не сообщает.

Phileleftheros информировала, что это второй фатальный инцидент за день на пляжах Кипра. В воскресенье во время купания в Айя-Напе — другом известном курорте, расположенном поблизости от Протараса, — утонул 80-летний турист из Австрии.