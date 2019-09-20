Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кишиневе заявили, что бежавший из страны олигарх Плахотнюк причастен к хищению €1 млрд 

ТАСС 59 минут назад
Бежавшего из Кишинева олигарха обвинили в краже €1 млрд
Фото: РИА Новости
Бежавший после смены власти за границу бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк причастен к нашумевшему хищению из банков Молдавии €1 млрд Об этом заявил в пятницу на брифинге глава расследующей это преступление парламентской комиссии Александр Слусарь. По его словам, такой вывод следует из полученного комиссией отчета международного детективного бюро Kroll, которое расследовало это преступление по заказу правительства.
"Мы обещали, что когда получим имена бенефициаров из отчета Kroll, объявим их. В документе фигурирует Плахотнюк как главный бенефициар кражи миллиарда. На втором месте группа бывшего премьера Владимира Филата" — сказал Слусарь.
По его словам, затем в списке причастных к банковскому мошенничеству значатся имена бизнесмена Илана Шора, его мачехи и бизнес-партнера Илоны Шор, а также депутатов партии Шора — Марины Таубер, Регины Апостоловой и Юрия Фотеску, а также близкого к бизнесмену главы агентства "Спутник Молдова" Владимира Новосадюка. По словам Слусаря, в полученном документе фигурируют и другие известные в Молдавии люди, но прежде, чем огласить их, депутаты хотят лучше познакомиться с этими данными.

Кража века

Громкий коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году. Банковская афера, которую назвали кражей века, спровоцировала массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете, который подготовило по просьбе властей бюро Kroll, говорилось, что деньги выведены через три банка — "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", которые контролировал бизнесмен Шор. Однако, он явился с повинной и дал показания против бывшего премьера Филата, сообщив, что дал политику в виде взяток $250 млн, после чего тот был осужден на 9 лет тюрьмы.
В 2017 году и сам Шор был осужден на 7,5 годам тюрьмы, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента. По словам же Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри правящей проевропейской коалиции. Он утверждает, что за его арестом стоит бывший партнер по власти Плахотнюк.

Смена власти

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди, в числе которых был Шор, спешно покинули страну. По данным МВД Молдавии, Плахотнюк, приславший в конце июля заявление об уходе с поста лидера партии и сложении депутатского мандата, находится в США. А Шор, с которого в августе сняли иммунитет и объявили в розыск, — в Израиле. Также по делу о "краже века" были лишены иммунитета, допрошены и помещены под домашний арест депутаты партии Шора — Таубер, Апостолова, допросили и Новосадюка, с которого взяли подписку о не выезде.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
ТАСС: последние новости
В генконсульстве России рассказали о состоянии детей, облитых горящим маслом в Турции В генконсульстве России рассказали о состоянии детей, облитых горящим маслом в Турции В результате пожара в ТЦ Грозного сгорели два ресторана и магазин В результате пожара в ТЦ Грозного сгорели два ресторана и магазин Учителя школы в Красноярске отстранили от работы после сообщения об избиении ученика Учителя школы в Красноярске отстранили от работы после сообщения об избиении ученика
Комментарии
Происшествия , Криминал , Владимир Плахотнюк , Владимир Филат , Илана Шора , ЕС , Демократическая партия США , Кишинёв , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения7
В Тбилиси вновь начались акции протеста
В Тбилиси вновь начались акции протеста5
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей9
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
Задержан убийца сотрудников спецсвязи5
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли281
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение