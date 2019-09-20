Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей

Очевидец трагедии с девочкой в турецком отеле указал на ошибки врачей

Очевидец трагического инцидента с 12-летней девочкой из России, руку которой засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, рассказал "КП" о халатности персонала гостиницы и ошибках врачей.

Турист из США Хосик Аракелян был среди тех, кто помогал отцу Алисы высвободить ее руку. По его словам, никто из персонала не знал, как прекратить подачу воды. Друг Аракеляна бросился в электрощитовую и отключил предохранители — только благодаря ему удалось остановить насос.

Кроме того, ди-джей даже не выключил музыку, которая заглушала крики очевидцев о помощи, а никто из сотрудников отеля не стал вызывать скорую помощь.

"Я увидел какого-то парня — он стоял рядом и закрывал руками глаза своей жене и дочке, чтобы они не видели, что происходит. Я крикнул, чтобы он вызывал врачей — и только тогда он позвонил в скорую", — вспоминает Аракелян.

Туриста также удивило поведение врачей, приехавших на вызов.

"Они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом. Хотя даже мы им об этом говорили", — утверждает мужчина.

Сначала девочку хотели транспортировать из Бодрума в Денизли вертолетом, но местная больница отказалась его предоставить, сославшись на выходной день. В итоге ребенка повезли на машине, дорога заняла больше трех часов.

Аракелян пытался обсудить ситуацию с менеджером отеля. Тот ответил ему, что с трубой, в которую затянуло девочку, не было проблем уже 20 лет.

"Потом он заявил, что раз это произошло — значит, такова судьба девочки, и начал обвинять ее родителей в том, что они за ней недосмотрели", — рассказал очевидец.

Кроме того, один из сотрудников отеля попытался подкинуть ржавую крышку, которая якобы прикрывала трубу, однако полиция заметила это и задержала его.

"Я не знаю, можно ли было спасти Алису, если бы все — и отель, и врачи со скорой — все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить", — считает Аракелян.

В конце августа Алису Адамову госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в отеле "Санхилл" в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна, на помощь к ней нырнул папа. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позднее ребенка перевели в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь коллегам в лечении девочки. Специалисты боролись за жизнь Адамовой десять дней, но она скончалась.