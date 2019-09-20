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Первые задержания прошли около «Зоны 51» 

360tv.ru 37 минут назад
Первые задержания прошли около «Зоны 51»
Фото: РИА Новости
Около 75 человек уже собрались рядом с секретной военной базой под названием «Зона 51». Участники штурма намерены выяснить, проводятся ли там опыты над инопланетянами. Власти США подготовились к акции и уже задержали двух человек, пишет Associated Press.
Как рассказал шериф округа Линкольн, порядка 1,5 тысяч человек собрались в разных городах штата Невада и более 150 из них уже в пути к военной базе.
Миллионы людей отреагировали на июньский интернет-призыв принять участие в штурме «Зоны 51». Военная база долгое время находилась в центре внимания из-за теории заговора НЛО.
Военные предупредили, что могут применить силу против участников акции или начать арестовывать людей.
«Это общественная земля. Людям разрешено подходить к воротам, если они не пересекают границу», — заявил шериф.
Несмотря на все предупреждения властей, местные жители все равно решили попасть на запретную территорию. Некоторые пришли в костюмах «зеленых человечков», а кто-то смастерил шапочки из фольги.
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Комментарии
Происшествия , Associated Press , США
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