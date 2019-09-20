Решена судьба расстрелявшего коллег полицейского

Расстрелявший коллег в московском метро полицейский уволен со службы

Об этом сообщили во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Алексея Смирнова.

Ранее прапорщику официально предъявили обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Смирнову грозит пожизненное заключение. Сам он попросил суд не заключать его под стражу.

Инцидент произошёл 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект». Когда полицейские пытались задержать коллегу по подозрению в получении взятки, правоохранитель открыл огонь. В результате один человек погиб на месте, второго полицейского госпитализировали. Состояние пострадавшего врачи называют стабильно тяжёлым.