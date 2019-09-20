Появились подробности убийства сотрудников спецсвязи

Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

Преступники, убившие двух сотрудников спецсвязи в Брянске , похитили более семи миллионов рублей, сообщает канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне в Володарском районе. Мужчины дежурили на складе грузовых и почтовых отправлений и должны были отзваниваться каждые три часа, однако в установленное время не вышли на связь.

Тогда коллеги отправились к ним в служебное помещение и обнаружили тела с огнестрельными ранениями.

Телеканал "Городской" сообщает, что злоумышленники стреляли жертвам в голову из пистолетов Макарова 1958 и 1960 годов выпуска.

Полиция ищет преступников, в городе ввели дополнительные меры безопасности. В районе мясокомбината досматривают все автомобили.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.