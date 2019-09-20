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Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске 

РИА Новости 2 часа назад
Появились подробности убийства сотрудников спецсвязи
Фото: РИА Новости
Преступники, убившие двух сотрудников спецсвязи в Брянске, похитили более семи миллионов рублей, сообщает канал РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне в Володарском районе. Мужчины дежурили на складе грузовых и почтовых отправлений и должны были отзваниваться каждые три часа, однако в установленное время не вышли на связь.
Тогда коллеги отправились к ним в служебное помещение и обнаружили тела с огнестрельными ранениями.
Телеканал "Городской" сообщает, что злоумышленники стреляли жертвам в голову из пистолетов Макарова 1958 и 1960 годов выпуска.
Полиция ищет преступников, в городе ввели дополнительные меры безопасности. В районе мясокомбината досматривают все автомобили.
Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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Происшествия , РЕН ТВ , Брянск
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