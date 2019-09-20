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Жительница Югры с ребенком столкнулась в лесу с медведем 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Женщина с ребенком столкнулась в лесу с медведем
Фото: РИА Новости
Блогер по имени Анастасия Волкова рассказала о том, как вместе с дочерью спаслась от медведя. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на youtube-канал «Pfefo4ka».
Волкова рассказала, что наткнулась на хищника, когда гуляла с дочерью по лесу возле лыжной базы, расположенной рядом с поселком под Югорском.
«У меня было всего несколько секунд на раздумье. Первое, что я подумала: «Если мы не успеваем убежать, то я хватаю палку и отвлекаю медведя на себя и кричу Даше, чтобы она бежала». Мы за считанные секунды взлетели на гору, где стояла машина», — рассказала Анастасия.
По ее словам, медведей возле поселка стало больше. Раньше их отпугивал шум работ по лесозаготовкам.
«Шла заготовка и вывозка леса. Естественно, дикие звери уходили далеко и здесь их видели крайне редко. А сейчас таких заготовок нет, леспромхозы давно уже разорились, которые у нас здесь находились. Вокруг тишина. Поэтому медведь с каждым годом все ближе и ближе подходит к жилью», — объяснила блогер.
Она добавила, что помимо медведей к поселкам стали ближе подходить лисы и волки.
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Происшествия , Анастасия Волкова , Ханты-Мансийский автономный округ , Югорск
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