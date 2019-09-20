Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о состоянии облитых в Турции горящим маслом детей 

Lenta.ru 50 минут назад
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Фото: Club Paradiso
Двое российских детей, которые получили ожоги от пролитого на них горячего масла в турецком отеле, находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили представители уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой принадлежащему Григорию Березкину РБК.
«Сейчас уточняется, какая потребуется помощь пострадавшим в ближайшее время», — сказали собеседники издания.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что медики Турции сделали все «в соответствии с требованиями и интересами детей», и вмешательства Москвы не потребовалось. При этом российская сторона «сразу подключит все ресурсы», если потребуется помощь. Больницы Екатеринбурга готовы были принять детей.
В пятницу, 20 сентября, стало известно, что гостей отеля Club Paradiso на турецком курорте Кестель облили горячим маслом на шоу поваров во время ужина. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет. У одного обгорело 16 процентов тела, у второго — 27. Они госпитализированы в местную больницу. Гостиница оплатит им лечение как в Турции, так и в России.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Последние новости
Украина задумалась о покупке российского газа Украина задумалась о покупке российского газа Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда МиГ-35 оказался танкером МиГ-35 оказался танкером
Комментарии
Происшествия , Игорь Мороков , Григорий Березкин , Анна Кузнецова , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли
В СПЧ высказались о решении суда по делу Устинова
В СПЧ высказались о решении суда по делу Устинова1
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Опубликован прогноз на грядущую зиму16
Никто не знал: почему Заворотнюк лечилась в Польше
Никто не знал: почему Заворотнюк лечилась в Польше7
Сестрам Хачатурян потребовалась помощь
Сестрам Хачатурян потребовалась помощь4
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
00:27
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение