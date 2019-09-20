Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях

Состояние облитых горячим маслом в Турции детей из России — удовлетворительное, ближайшие сутки они останутся под наблюдением врачей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в российском Генконсульстве в Анталье.

В турецком курортном поселке Кестель восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ошибки повара на кулинарном шоу. По словам отца пострадавших мальчиков, которые привело e1.ru, у одного из его сыновей диагностировали ожоги 27 процентов тела, у второго — 16 процентов тела.

По данным Генконсульства, двое детей, 10 и 4 лет, а также 24-летняя девушка из России получили сильные ожоги во время файер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи. Одна из пострадавших уже выписана, дети на ближайшие сутки останутся в больнице.

Отель Club Paradiso, где произошло ЧП в ресторане, оказывает материальную помощь пострадавшим, заявил РИА Новости гендиректор отеля Мехмет Дахаоглу.

«Мы стараемся сделать все, что в наших силах, для пострадавших детей. Я только что был в больнице, общался с родителями пострадавших, мы их поддерживаем и морально, и материально», — заявил Дахаоглу, подчеркнув, что это первый подобный случай за 18 лет, что он руководит отелем.

По словам Мехмета Дахаоглу, родители не стали предъявлять претензий отелю, так как «понимают, что это несчастный случай».