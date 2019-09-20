ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову

Генпрокуратура просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову

Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора актёру Павлу Устинову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городской судебной инстанции.

Как отмечает RT, накануне надзорное ведомство попросила изменить вердикт, вынесенный Тверским районным судом столицы, который приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа.

При этом, в Генпрокуратуре не оспаривают доказанность вины 24-летнего актёра и верность квалификации его действий, однако считают вердикт излишне суровым.

Ранее представители театральной общественности, а также священники и учителя в коллективных обращениях встали на сторону Устинова. Поводом стало обнародованное видео момента его задержания, из которого следует, что актёер не оказывал сопротивления.