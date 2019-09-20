Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову 

Национальная Служба Новостей + ещё 9 1 час назад
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Фото: РИА Новости
Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры на смягчение приговора актёру Павлу Устинову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря городской судебной инстанции.
Как отмечает RT, накануне надзорное ведомство попросила изменить вердикт, вынесенный Тверским районным судом столицы, который приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа.
При этом, в Генпрокуратуре не оспаривают доказанность вины 24-летнего актёра и верность квалификации его действий, однако считают вердикт излишне суровым.
Ранее представители театральной общественности, а также священники и учителя в коллективных обращениях встали на сторону Устинова. Поводом стало обнародованное видео момента его задержания, из которого следует, что актёер не оказывал сопротивления.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Это был ад». В Турции на детей из России вылили горящее масло «Это был ад». В Турции на детей из России вылили горящее масло Кадыров заявил об отсутствии жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном Кадыров заявил об отсутствии жертв и пострадавших при пожаре в ТЦ в Грозном Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников Уголовное дело возбуждено по нападению браконьеров КНДР на пограничников
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России8
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции112
Умерла Ирина Богачева
Умерла Ирина Богачева2
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
00:27
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
Происшествия Статьи
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение