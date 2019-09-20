«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции

«Ребенок горел и орал»: что с детьми из России сделали в Турции

Детей из Екатеринбурга трех и десяти лет облили горящим маслом во время кулинарного шоу в турецком отеле. Их и еще одного туриста из России срочно госпитализировали. Всего в результате происшествия пострадали восемь отдыхающих. Врачи зафиксировали у одного из детей ожоги 27% поверхности тела — из-за этого его теперь не могут перевезти в Россию.

Детей из Екатеринбурга облили горящим маслом в турецком отеле, расположенном в поселке Кестель рядом с Аланьей. Отец мальчиков трех и десяти лет рассказал, что всего в результате происшествия пострадали восемь человек — трое из них, включая его детей, на данный момент лежат в больнице, передавал уральский портал E1.ru.

Инцидент произошел во время финального ужина в отеле — на следующий день семья намеревалась вернуться домой. Турецкий повар решил устроить шоу — в ходе представления он ошибся, и горящее масло полилось на людей.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели», — пояснил мужчина.

Он отметил, что помощь пострадавшим в отеле оказывали туристы из Германии Нидерландов , а россияне снимали происходящее на видеокамеры, стоя в стороне.

По вердиктам врачей, один из сыновей екатеринбуржца обгорел на 27%. Медработники поставили ему диагноз — ожоги второй и третьей степени. Пока мальчик не способен перенести перелет домой, поэтому семья задержится в Турции на несколько дней. У второго мальчика, по словам отца, пострадали больше всего рука и голова — 16% ожогов поверхности тела.

«Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы, и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр при девятке. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался», — сообщил отец пострадавших.

По словам мужчины, к отелю Club Paradiso, где произошел этот инцидент, он претензий не имеет, так как руководство курорта взяло всю вину на себя: детей поместили в хорошую клинику, оплатили им лечение в Турции и предстоящее в России, а также возместили средства, потраченные на билет отца, возвратившегося в Екатеринбург. Перелет детей и их матери покроет страховая компания.

При это в сети отель Club Paradiso не славится хорошим отношением к своим гостям — многие утверждают, что он может понравится только тем, кто впервые приехал в Турцию.

«Номера с муравьями. Питание очень скудное и однообразное. Мало того, когда нас в рыбный день отравили мидиями, даже не извинились, тупо сказали, что уберут из меню, но день был испорчен, провалялся в номере с температурой», — сообщил отдыхавший в этом отеле в августе 2019 года Николай.

В то же время россияне, побывавшие в Club Paradiso, отмечают насыщенную шоу-программу и анимацию. По их словам, во время ужина там регулярно показывают всевозможные шоу, которые, как выяснилось, опасны для жизни.

Иногда отдых россиян в Турции оборачивается не только травмами, но и летальным исходом. Так, 16 сентября в Антальей скончался турист, пострадавший в результате полета на водном парашюте в Турции. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Анталье.

Травмы мужчина получил 14 сентября. В тот день он отдыхал на курорте района Коньяалты — в какой-то момент россиянин и его мать решили воспользоваться услугой парасейлинга на пляже. Утром работники аттракциона отказали семье в полете, так как накануне был сильный шторм, рассказала мать погибшего телеканалу НТВ. Однако после обеда отдыхающим позволили прокатиться.

Когда туристы летели на парашюте за катером, трос, которым они были привязаны к судну, внезапно оборвался. Сильный порыв ветра отбросил отдыхающих на пальмовые деревья, расположенные на пляже. Когда очевидцы подбежали к пострадавшим, они уже находились без сознания из-за падения с большой высоты.

«Внезапно случился ураган. Я — свидетель. При полной тиши вдруг задуло, трос и не выдержал!» — рассказала очевидец происшествия Лейла Акьюз на странице российского генконсульства в фейсбуке.

Бригада скорой помощи отвезла россиян в местное медучреждение — уже в тот момент врачи говорили о крайне тяжелом состоянии мужчины. Мать туриста выписали в день, когда у него остановилось сердце — она сама отказалась от дальнейшей госпитализации, чтобы организовывать похороны сына.

Турецкая полиция начала проверку по факту происшествия. 16 сентября стало известно, что местные правоохранители арестовали владельца компании, предоставляющей услуги парасейлинга, а также одного из сотрудников фирмы, сообщил турецкий телеканал NTV. По данным СМИ, они уже дали показания.