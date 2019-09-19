В Грозном произошел пожар в крупном ТЦ

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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Lenta.ru
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ещё 41
26 минут назад
Фото:
РИА Новости
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Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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