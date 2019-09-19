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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном 

Lenta.ru + ещё 41 26 минут назад
В Грозном произошел пожар в крупном ТЦ
Фото: РИА Новости
Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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Происшествия , Пожары , Грозный
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