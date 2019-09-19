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Убил сестру за шизофрению — отправят на лечение. История основателя LinguaLeo 

360tv.ru 1 час назад
Убил сестру за шизофрению: История основателя LinguaLeo
Фото: Facebook Айнура Абдулнасырова
Прокуратура Башкирии попросила суд отправить на принудительное лечение Айнура Абдулнасырова — основателя сервиса LinguaLeo. Его обвиняют в убийстве психически больной сестры. Но, оказалось, мужчина сам страдает от этого недуга.
Башкирская прокуратура направила уголовное дело в суд Абдулнасырова, чтобы его поместили в психбольницу, сообщили в пресс-службе ведомства. 2 мая 2019 года предприниматель жестоко заколол родную сестру, страдавшую психическим расстройством и раздражавшую его неадекватным поведением.
«Между тем, согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — добавили в ведомстве.
Телеканал РЕН ТВ рассказывал, что женщина с 1996 года состояла на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». В последнее время ей становилось хуже, и она бросалась на людей. Как-то раз она напала на брата, который находился на кухне с ножом. Болезнь сестры Абдулнасырова изданию «Бизнес Online» подтвердила классная руководительница предпринимателя Ирина Зубилова. По сведениям Telegram-канала Mash, сам бизнесмен как минимум один раз лечился у психиатра в Казани. Канал писал, что у разработчика с сестрой были плохие отношения: из-за нее он стеснялся приводить друзей домой.

Первые шаги в бизнесе

Абдулнасыров родился 16 декабря 1984 года в башкирском городе Дюртюли. Изучением английского языка серьезно увлекся в школе. Поступил на экономический факультет Высшей школы экономики в Москве. Айнур зарабатывал репетиторством, но желающих учиться было слишком много, и он ничего не успевал. И уже на втором курсе начал первый стартап: находил носителей языка, которые готовы были давать уроки, подбирал им клиентов и получал за это 25% прибыли.
В это время в ВШЭ профессор Дмитрий Репин создал первый бизнес-инкубатор. Айнур попал во второй поток и стал его резидентом, а прямо в вузе у него появился офис. Затем создал сайт «Клуб носителей языка» — сервис, где репетитор подбирался под индивидуальные потребности ученика. С каждого учителя сайт получат свой процент.
«К моему четвертому курсу выручка «Клуба носителей языка» была около трех миллионов рублей в месяц, уже были 12 языков, 150 преподавателей», — вспоминал Абдулнасыров в беседе с изданием «Бизнес Online».
Летом 2009 года молодой бизнесмен продал «Клуб носителей языка» за 7,5 миллиона рублей. После чего набрал новую команду и уехал в Таиланд, создавать LinguaLeo.

Царь зверей

Первую версию онлайн— платформы для изучения языков в игровой форме протестировали на «Хабре». Появление льва в названии Абдулнасыров объяснял необходимостью в товарном знаке. Лев Leo — проводник через джунгли языка, где поначалу все непонятно. Придумали и валюту, чтобы подкармливать льва — фрикадельки, которые очень популярны в Таиланде. Выстрелил стартап хорошо, но медленно раскручивался в плане прибыли. Ведь это был один из первых платных проектов в Рунете.
Из-за этого Абдулнасыров временно заморозил проект, но тут появились инвесторы, работа возобновилась в Москве. Первая прибыль от LinguaLeo появилась во второй половине 2011 года. Тогда же серьезно увеличилось количество пользователей, а в дело вложился венчурный инвестор Runa Capital из США.
По данным на 2016 год, количество пользователей сервиса LinguaLeo составляло 15 миллионов пользователей. Выручка — 100 миллионов рублей. Компания вышла на рынки Турции и Бразилии. А ее стоимость выросла до 15 миллионов долларов.

Уровень 90

В 2015 году Абдулнасыров переехал в Казань, а потом в Иннополис и начал работать над новым образовательным проектом LeveL90 с интерактивными курсами и доступом через обычный компьютер или приложение.
«Я думаю, что идеальных людей не существует. Но 90-го уровня из 100 в любом деле, профессии, знании, мы достичь можем. Поэтому я решил назвать платформу LeveL90, или «Уровень 90». Соответственно, каждый курс будет носить такое название: «Математик уровня 90», «Бухгалтер уровня 90», «Предприниматель уровня 90» и так далее», — привело его цитату издание «Роем».
В 2017 году Абдулнасыров выкупил долю в «Венчурном акселераторе». Это проект по обучению молодых предпринимателей, школьников и студентов собственному делу в IT-бизнесе. «Венчурный акселератор» и LinguaLeo, который продолжал стабильно развиваться, были основными проектами молодого бизнесмена.
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Происшествия , Криминал , Статьи , Айнур Абдулнасыров , Дмитрий Репин , ВШЭ , РЕН ТВ , Башкортостан , Дюртюли , Казань
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