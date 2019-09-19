Мать утопила ребенка в общественном туалете

Женщина родила в общественном туалете Москвы и пыталась утопить ребенка

В общественном туалете Москвы , возле станции метро "Коломенская" женщина родила ребенка, а затем решила избавиться от него, выбросив в унитаз.

О вопиющем инциденте, который произошел в четверг, 19 сентября, сообщает "Московский комсомолец". Новорожденную девочку нашла уборщица. По ее словам, она убрала мужское отделение, после чего пошла в женское. Там она увидела кровь, а в унитазе ребенка. Женщина рассказала, что не слышала ни плача, ни криков младенца.

Сначала уборщица растерялась, затем пришла в себя и позвонила своему руководителю, который посоветовал ей как можно скорее вытащить ребенка из воды и обратиться в скорую.

Младенец пробыл в хлорированной холодной воде около десяти минут и был уже синим. До приезда врачей уборщица вскипятила воду, налила ее в грелку и подготовила полотенца, чтобы согреть всем этим малыша.

Из унитаза ребенка вытащили сотрудники скорой помощи. Девочку удалось привести в чувство, согреть. После того, как младенца спасли, его отправили в детскую больницу. По словам врачей, новорожденный оказался доношенным, потому должен выжить.

Другая бригада скорой помощи забрала с улицы женщину азиатской внешности, у которой было сильное кровотечение. Она до последнего скрывала от медиков, что является причиной кровопотери.

В настоящее время женщина находится в реанимации. Вероятнее всего, ей грозит уголовная ответственность.