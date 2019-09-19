Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина родила в общественном туалете Москвы и пыталась утопить ребенка 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Мать утопила ребенка в общественном туалете
Фото: РИА Новости
В общественном туалете Москвы, возле станции метро "Коломенская" женщина родила ребенка, а затем решила избавиться от него, выбросив в унитаз.
О вопиющем инциденте, который произошел в четверг, 19 сентября, сообщает "Московский комсомолец". Новорожденную девочку нашла уборщица. По ее словам, она убрала мужское отделение, после чего пошла в женское. Там она увидела кровь, а в унитазе ребенка. Женщина рассказала, что не слышала ни плача, ни криков младенца.
Сначала уборщица растерялась, затем пришла в себя и позвонила своему руководителю, который посоветовал ей как можно скорее вытащить ребенка из воды и обратиться в скорую.
Младенец пробыл в хлорированной холодной воде около десяти минут и был уже синим. До приезда врачей уборщица вскипятила воду, налила ее в грелку и подготовила полотенца, чтобы согреть всем этим малыша.
Из унитаза ребенка вытащили сотрудники скорой помощи. Девочку удалось привести в чувство, согреть. После того, как младенца спасли, его отправили в детскую больницу. По словам врачей, новорожденный оказался доношенным, потому должен выжить.
Другая бригада скорой помощи забрала с улицы женщину азиатской внешности, у которой было сильное кровотечение. Она до последнего скрывала от медиков, что является причиной кровопотери.
В настоящее время женщина находится в реанимации. Вероятнее всего, ей грозит уголовная ответственность.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Вести.Ru: последние новости
Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку Генпрокуратура просит не отправлять Устинова за решетку В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России В ЛНР взорван мост перед проездом гуманитарного конвоя МЧС России Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Комментарии23
Происшествия , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка2
Замечен необъяснимый космический феномен
Замечен необъяснимый космический феномен6
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу9
Пока вы не уснули: россияне гонят мигрантов
Пока вы не уснули: россияне гонят мигрантов28
Убил сестру за шизофрению: История основателя LinguaLeo
Убил сестру за шизофрению: История основателя LinguaLeo4
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение