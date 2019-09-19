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Мать утопила ребенка в общественном туалете 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Мать утопила ребенка в общественном туалете
Фото: РИА Новости
Женщина родила в общественном туалете возле станции метро «Коломенская» в Москве и попыталась утопить новорожденную дочь в унитазе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Лежащего в унитазе младенца обнаружила уборщица. По ее словам, ребенок замерз и был весь синий.
«Убрала мужское отделение, пошла через сквозную дверь в женское. Смотрю, кровь, а в унитазе прямо в воде лежит ребенок! Причем я постоянно хожу между туалетами, и ни звука, ни стона, ни криков слышно не было», — рассказала она.
Уборщица позвонила начальнице, а та посоветовала ей срочно вытащить девочку из унитаза и звонить в скорую помощь.
К приезду медиков женщина подготовила грелку с теплой водой и полотенца. Девочку удалось согреть и привести в чувства, после чего ее отправили в детскую больницу. По словам врачей, ребенок родился доношенным и должен выжить.
В это же время другая бригада скорой помощи забирала с улицы женщину азиатской внешности с сильной кровопотерей. Пациентка скрыла от врачей, что только что родила, и была направлена в реанимацию одной из больниц. Теперь ей грозит уголовное дело.
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Происшествия , Другое , Москва
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