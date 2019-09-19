Британец решил заработать на краже библиотечных книг

Британец украл и продал семь тысяч библиотечных книг

Два года и один месяц заключения — такой приговор британский суд вынес 28-летнему Даррену Барру , который меньше чем за год украл более семи тысяч книг из университетских библиотек в Эдинбурге . Об этом сообщает газета The Guardian. Нет, дело здесь не в безудержной любви к чтению, а в жажде наживы: украденные книги Барр выставлял на продажу онлайн, и, если верить данным суда, успел заработать на этом деле без малого 30 450 фунтов стерлингов (почти два с половиной миллиона рублей).

Свои "налеты" на библиотеки трех эдинбургских вузов Барр начал в октябре 2017 года. Так как он не являлся студентом ни одного из университетов, то чтобы получить доступ к книгам, ему приходилось оформлять специальный читательский билет "постороннего" посетителя. На съемках видеокамер видно, как Барр из раза в раз приезжал в библиотеки с большим рюкзаком и спортивной сумкой, которые на выходе были явно набиты до отвала. По словам представителя университета имени Нейпира, ничего особенно ценного и редкого вор не крал, в основном его интересовали работы по сестринскому делу, кадровой политике, криминологии, маркетингу и бизнес-исследования.

Неизвестно, сколько бы еще книг выкрал Барр, если бы не казус, который и стал причиной его разоблачения. Как-то раз аспирантка Нейпирского университета решила позаимствовать учебник из вузовской библиотеки, но ни одного экземпляра там не оказалось. Тогда через Amazon она купила его на онлайн-рынке WeBuyBooks, где люди продают ненужные им книги, и обнаружила, что учебник когда-то принадлежал именно библиотеке ее университета. Несмотря на отметку "изъято", которая впоследствии оказалась фальшивой, она отнесла книгу в библиотеку, где ее пробили по базе данных и выяснили, что никто ее от системы не откреплял. Университет поднял тревогу и в ходе проверки установил, что пропали от 4 000 до 4 250 книг на сумму примерно в 72 800 фунтов стерлингов (5,8 миллиона рублей). WeBuyBooks провел собственное расследование и обнаружил, что пропавший учебник, а также еще почти две тысячи книг ему продал один и тот же человек. Два других книжных онлайн-рынка, Ziffit и Zapper, тоже заявили о том, что выкупили не одну сотню книг у того же самого клиента. Этим клиентом оказался Барр. Его арестовали в сентябре 2018 года и только сейчас вынесли приговор.

Вообще, это не первый случай, когда кто-то решает "поживиться" за счет библиотек. Так, например, в пригороде американского города Чикаго в 2014 году завелся свой книжный вор, который обчищал "маленькие бесплатные" библиотеки — небольшие шкафчики с книгами, которые устанавливают прямо на улице, чтобы местные жители могли делиться книгами друг с другом. Неизвестный стал регулярно подчистую забирать все книги из библиотек, очевидно, также для продажи, пока его не выследили с помощью камер наблюдения и не арестовали.