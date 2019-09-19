Появилось видео расстрела полицейского в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал отрывок записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей убийство сотрудника отдела собственной безопасности московского метрополитена Максима Веялко.

На записи видно, как раненый Веялко пытается скрыться от убийцы, а затем падает на землю. В скором времени он скончался.

Напомним, накануне сотрудник отдела собственной безопасности (ОСБ) московского метрополитена убит при проведении спецоперации по задержании коллеги, подозреваемого в получении взятки. Его напарник был ранен и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект».