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Появилось видео расстрела полицейского в Москве 

Рамблер 13 минут назад
Появилось видео расстрела полицейского в Москве
Фото: © Itar-Tass / Scanpix
Телеканал РЕН ТВ опубликовал отрывок записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей убийство сотрудника отдела собственной безопасности московского метрополитена Максима Веялко.
На записи видно, как раненый Веялко пытается скрыться от убийцы, а затем падает на землю. В скором времени он скончался.
Напомним, накануне сотрудник отдела собственной безопасности (ОСБ) московского метрополитена убит при проведении спецоперации по задержании коллеги, подозреваемого в получении взятки. Его напарник был ранен и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект».
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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