Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя

Раненный в метро Москвы полицейский пришел в сознание. В больнице его навестила жена. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Ранее сообщалось, что мужчине сделали операцию и перевели в хирургическую реанимацию. Он попал в больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки, бедра, плеча и кисти руки.