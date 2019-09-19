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Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя 

360tv.ru 34 минуты назад
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя
Фото: ТАСС
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в сознание. В больнице его навестила жена. Об этом «360» сообщил информированный источник.
Ранее сообщалось, что мужчине сделали операцию и перевели в хирургическую реанимацию. Он попал в больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки, бедра, плеча и кисти руки.
Пострадавший сотрудник полиции вместе с коллегами 18 сентября был на оперативно-розыскных мероприятиях на станции московского метро «Рязанский проспект». По неподтвержденной информации, правоохранители должны были задержать сотрудника УВД на Московском метрополитене после получения взятки.
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Происшествия , МВД , Москва
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