Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя 

Раненный в метро Москвы полицейский пришел в сознание. В больнице его навестила жена. Об этом «360» сообщил информированный источник.
Ранее сообщалось, что мужчине сделали операцию и перевели в хирургическую реанимацию. Он попал в больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки, бедра, плеча и кисти руки.
Пострадавший сотрудник полиции вместе с коллегами 18 сентября был на оперативно-розыскных мероприятиях на станции московского метро «Рязанский проспект». По неподтвержденной информации, правоохранители должны были задержать сотрудника УВД на Московском метрополитене после получения взятки.