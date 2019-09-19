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В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 

РИА Новости 2 часа назад
Штормовое предупреждение объявлено в Ивановской области
Фото: РИА Новости
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ивановской области из-за заморозков до минус 2 градусов с пятницы до воскресенья, сообщило в четверг региональное управление МЧС.
Сейчас в регионе 9 градусов тепла.
"По сведениям ивановского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), поступило штормовое предупреждение: в ночные и утренние часы 20-22 сентября по городу Иваново и местами по области ожидаются заморозки от 0°C до -2°C", — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
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Происшествия , Погода , МЧС , Ивановская Область
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