Штормовое предупреждение объявлено в Ивановской области

В Ивановской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ивановской области из-за заморозков до минус 2 градусов с пятницы до воскресенья, сообщило в четверг региональное управление МЧС

Сейчас в регионе 9 градусов тепла.

"По сведениям ивановского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), поступило штормовое предупреждение: в ночные и утренние часы 20-22 сентября по городу Иваново и местами по области ожидаются заморозки от 0°C до -2°C", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.