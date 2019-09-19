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Подстава: расстрелявший коллег полицейский объяснил причину родным 

Рамблер 33 минуты назад
Старший прапорщик отдела УВД на московском метрополитене Алексей Смирнов, который расстрелял двух сотрудников собственной безопасности, перед задержанием успел по телефону пообщаться с родственниками, сообщает «Московский комсомолец». Он успел сказать, что ему подбросили взятку.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 18 сентября Смирнов, находясь у станции метро «Рязанский проспект», открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые попытались его задержать. Прапорщика заподозрили в том, что он вымогал взятку у мигранта в размере тысячи рублей за отсутствие при себе документов.
Смирнов начал стрельбу по правоохранителям из табельного оружия. В результате один из особистов погиб, второй получил тяжёлые ранения. Позже прапорщик был задержан.
По данным «МК», перед тем, как на его руках захлопнулись наручники, Смирнов успел позвонить родственникам. Полицейский успел сообщить близким, что ему подбросили взятку в платке.
СМИ сообщают, что Алексею Смирнову 40 лет. Родился в посёлке Шуховская Московской области. До работы в полиции он работал судебным приставом. В УВД на метрополитене прослужил 6 лет.
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Происшествия , Видео , Алексей Смирнов , МВД , РЕН ТВ , Московский комсомолец
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