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Ударившая между ног полицейского балерина села в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Ударившая между ног полицейского села в тюрьму
Фото: страница Daiana Andreas Rivera на Facebook
Пьяную балерину из Испании, которая побила и покусала полицейских в аэропорту Лондона, посадили в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.
18 сентября лондонский суд приговорил 33-летнюю Дайану Андреас Ривера к двум месяцам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Согласно показаниям полицейских, Ривера ударила одного из них в область паха и расцарапала руки двум другим во время задержания. Испанка полностью признала свою вину и принесла пострадавшим извинения.
Поскольку женщина находилась под стражей с начала августа, а ее приговор вступил в силу 18 сентября, в скором времени она выйдет на свободу.
Ранее в сентябре сообщалось, что Дайана Андреас Ривера побила сотрудников полиции после того, как они запретили ей подниматься на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения. Ривера напилась в одном из пабов аэропорта Хитроу в Лондоне и напала на сотрудников правоохранительных органов, когда те тащили ее к полицейскому фургону.
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Происшествия , МВД , Испания
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