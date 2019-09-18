Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве 

Украинские СМИ выяснили имя захватившего мост в Киеве террориста. По данным «Страны.ua», им оказался военнослужащий ВСУ Алексей Белько.
Ссылаясь на источник в киевской прокуратуре, издание сообщает, что Белько — уроженец Фороса, числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах.
Издание также выяснило, что в 2019 году Белько обвиняли в самовольном отлучении из военной части, после чего он получил наказание в виде нескольких дней гауптвахты.
По данным "Страны.ua", в результате спецоперации злоумышленник, угрожавший взорвать Мост Метро в Киеве, задержан. На месте работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Также на месте находится глава полиции столицы Андрей Крищенко.