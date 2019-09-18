Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве 

Рамблер + ещё 8 8 минут назад
Украинские СМИ выяснили имя захватившего мост в Киеве террориста. По данным «Страны.ua», им оказался военнослужащий ВСУ Алексей Белько.
Ссылаясь на источник в киевской прокуратуре, издание сообщает, что Белько — уроженец Фороса, числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах.
Издание также выяснило, что в 2019 году Белько обвиняли в самовольном отлучении из военной части, после чего он получил наказание в виде нескольких дней гауптвахты.
По данным "Страны.ua", в результате спецоперации злоумышленник, угрожавший взорвать Мост Метро в Киеве, задержан. На месте работают взрывотехнические подразделения, КОРД, Патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Также на месте находится глава полиции столицы Андрей Крищенко.
Происшествия , Видео , Андрей Крищенко , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раненный коллегой полицейский умер в больнице
Раненный коллегой полицейский умер в больнице3
Киев пошел на уступки по Донбассу
Киев пошел на уступки по Донбассу6
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой21
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма13
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро75
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
00:33
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
Политика Украина
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
03:12
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
Политика
ЧП в Киеве: мужчина заминировал мост через Днепр
00:24
ЧП в Киеве: мужчина заминировал мост через Днепр
Украина Происшествия
«Родила эту мразь»: как избивали студента-инвалида
01:00
«Родила эту мразь»: как избивали студента-инвалида
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение