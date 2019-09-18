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В общежитии под Челябинском взорвали гранату 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната
Фото: РИА Новости
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, перед взрывом в общежитии произошел конфликт. Посетитель поссорился с жильцами одной из комнат и стал угрожать им гранатой. В результате взрыва он погиб. Травмы получили двое мужчин и две женщины. На месте работают сотрудники полиции.
Ранее в среду, 18 сентября, полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве. 28-летнего Александра Тереню на улице Паперника остановил инспектор. Мужчина начал сопротивляться, вытащил из сумки две гранаты, похожие на боевые, и стал угрожать сотруднику. Тому удалось выхватить одну гранату и отбросить ее в сторону. Вторую мужчина бросил в полицейского. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , Интерфакс , Златоуст , Челябинск , Челябинская Область
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