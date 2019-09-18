ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

По предварительным данным, перед взрывом в общежитии произошел конфликт. Посетитель поссорился с жильцами одной из комнат и стал угрожать им гранатой. В результате взрыва он погиб. Травмы получили двое мужчин и две женщины. На месте работают сотрудники полиции.