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Россиянку заподозрили в желании расстрелять восьмерых приемных детей 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянку заподозрили в желании расстрелять детей
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»
Жительница поселка Остер в Рославльском районе Смоленской области захотела убить своих восьмерых приемных детей. Об этом сообщил портал Readovka со ссылкой на источник.
Собеседник портала рассказал, что семья переехала в поселок недавно. По его данным, у женщины возникла беспричинная агрессия, во время которой она устроила «какую-то бойню». Старшая дочь смогла каким-то образом спрятать и выкрасть у матери ружье.
Отмечается, что незадолго до нападения на детей в больницу попал муж 63-летней женщины. Предположительно, это произошло из-за нападения супруги.
Местные жители рассказывали, что дети жаловались на условия жизни в доме, сравнивая их с условиями в концлагере. Их якобы заставляли работать, плохо кормили и били. В региональном управлении МВД рассказали, что детей изъяли из семьи и поместили в больницу. Полиция проводит проверку.
Ранее в городе Димитровграде Ульяновской области 12 приемных детей пожаловались на опекуншу, которая не заботилась о них, плохо кормила и избивала за оплошности. Их поместили в реабилитационный центр, с детьми работают психологи.
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Происшествия , МВД
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