В Испании допустили арест миллиардера Фридмана

Прокуратура Испании может арестовать российского миллиардера Фридмана

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании допускает арест российского олигарха Михаила Фридмана . Это может произойти после допроса 7 октября. После допроса бизнесмена могут арестовать на время ведения следствия, однако у него остается право внесения залога с отменой ареста и одновременным запретом покидать Испанию.

Фридман заявил, что не может прибыть на опрос из-за офтальмологической операции. По его словам, врачи рекомендовали ему избегать перелетов. Вместо физического присутствия Фридман предложил провести видеоконференцию из Лондона, где он сейчас и живет. Прокуратура же уверена, что основания для заочного опроса нет. Фридман не предоставил медицинские документы, подтверждающие его слова.

Прокуратура подозревает Фридмана в незаконном присвоении испанской компании Zed WorldWide. По версии обвинения, бизнесмен в 2008 году способствовал разорению компании и снижению ее стоимости с 1,5 млрд евро до 20 млн евро. Следствие считает, что бизнесмену это удалось благодаря его пономочиям ведущего партнера компании. После падения стоимости Фридман купил корпорацию, пишет «Немецкая волна».

Ранее мы сообщали, что рейтинговое агентство Bloomberg опубликовало рейтинг увеличения состояний миллиардеров за первую половину 2019 года. Оказалось, что российские бизнесмены, в числе которых и Михаил Фридман, продолжают активно богатеть.