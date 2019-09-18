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Волк, покусавший трех человек в Крыму, оказался бешеным 

Инфо 24 34 минуты назад
Покусавший крымчан волк оказался бешеным
Фото: Инфо 24
Волк, нападавший на людей в районе крымской автотрассы Симферополь — Алушта — Ялта, оказались бешеными. Об этом сообщил глава регионального департамента лесного и охотничьего хозяйства Владимир Капитонов.
По его словам, случай нападения волков в этих местах является «крайне редким и исключительным». Результаты анализов были получены накануне, но, как пояснил Капитонов, по поведению хищника и так было ясно, что он болен бешенством.
«Волк был после нападения на людей застрелен», — заявил специалист.
Животное напало на трех человек, они пострадали от укусов и госпитализированы. Сначала волк проник на территорию частного дома и набросился на собак, а когда хозяйка вышла на шум, укусил ее.
Потом волк двинулся вниз по течению Ангары и совершил нападение на двух дальнобойщиков. «Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них буквально душил волка), они серьезно пострадали», — рассказал Капитонов.
До середины 2000-х годов волки в Крыму не водились, но потом перебрались туда с территории Херсонской области Украины. Сейчас на территории полуострова, по данным егерской службы, обитают около 300 хищников.
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Происшествия , Алушта , Республика Крым , Симферополь
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