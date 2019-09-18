Покусавший крымчан волк оказался бешеным

Волк, покусавший трех человек в Крыму, оказался бешеным

Волк, нападавший на людей в районе крымской автотрассы Симферополь Алушта — Ялта, оказались бешеными. Об этом сообщил глава регионального департамента лесного и охотничьего хозяйства Владимир Капитонов.

По его словам, случай нападения волков в этих местах является «крайне редким и исключительным». Результаты анализов были получены накануне, но, как пояснил Капитонов, по поведению хищника и так было ясно, что он болен бешенством.

«Волк был после нападения на людей застрелен», — заявил специалист.

Животное напало на трех человек, они пострадали от укусов и госпитализированы. Сначала волк проник на территорию частного дома и набросился на собак, а когда хозяйка вышла на шум, укусил ее.

Потом волк двинулся вниз по течению Ангары и совершил нападение на двух дальнобойщиков. «Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них буквально душил волка), они серьезно пострадали», — рассказал Капитонов.

До середины 2000-х годов волки в Крыму не водились, но потом перебрались туда с территории Херсонской области Украины. Сейчас на территории полуострова, по данным егерской службы, обитают около 300 хищников.