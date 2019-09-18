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Пропавшего в Бурятии восемь месяцев назад бизнесмена нашли в монастыре 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Пропавшего российского бизнесмена нашли в монастыре
Фото: Wikipedia
Бизнесмена из Бурятии, пропавшего восемь месяцев назад после крупной сделки, нашли в мужском монастыре, расположенном на берегу Байкала. Об этом сообщается в среду на сайте cледственного управления СК РФ по республике.
"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту безвестного исчезновения предпринимателя. Его поиски велись с конца января 2019 года после того, как он совершил удачную коммерческую сделку и пропал с крупной суммой денег. В итоге в ходе кропотливой работы его удалось найти живым и невредимым — среди послушников в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре", — говорится в сообщении.
Тревогу после исчезновения мужчины в начале года забил его партнер по бизнесу. Сам бывший предприниматель рассказал следователям, что после сделки он некоторое время жил в Улан-Удэ, а затем неожиданно решил оставить мирскую жизнь, после чего, никого не предупредив, уехал в монастырь и поступил на церковную службу.
Основанный в 1681 году Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь находится на берегу Байкала, в селе Посольское Кабанского района Бурятии. Это один из старейших архитектурных памятников Забайкалья.
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Происшествия , Республика Бурятия
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