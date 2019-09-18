ФСБ распространила видео с места задержания браконьеров из КНДР в Японском море

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников пограничной службы на месте задержания 17 сентября двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.

На видео, представленном ФСБ, показан осмотр одной из шхун, в частности, ее носовой части, а также задержание мотобота, для остановки которого пограничникам пришлось использовать сигнальный пистолет. Сейчас суда транспортируют в Находку

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в задержании браконьерских судов участвовала береговая охрана, авиация и подразделения специального назначения. В результате задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. На судах были изъяты орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы.

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них огнестрельные. В ФСБ России сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").