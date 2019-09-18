На секретный завод больше года проникали лжеуборщицы

На российский секретный завод больше года проникали лжеуборщицы

Telegram-канал Baza сообщил , что восемь неизвестных в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве. По данным издания, для проникновения были использованы пропуска, выписанные на уборщиц. Автор статьи сообщает, что год назад на секретном заводе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» были оформлены восемь электронных пропусков на техничек Ирину Стяжкину, Людмил Кажохину, Наталью Горбачёву , Марину Зельцер, Ольгу Зельцер, Наталью Ковалёву , Ирину Ликунову и Галину Сучкову, которые по факту на предприятии не работали. При этом, по данным издания, пропуска уборщиц срабатывали на заводе после шести часов вечера. О том, что кто-то регулярно проникал на предприятие, сотрудники службы безопасности выяснили после того, как получили анонимную жалобу на руководителя хоздепартамента завода Александра Осипова . В письме говорилось, что на предприятии работают «мертвые души». В разговоре с «безопасниками» Осипов заявил, что ничего о лжеуборщицах не знал. В настоящее время, уверяет автор, технички уволены, пропуска аннулированы. О результатах внутренней проверки пока ничего не известно.

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