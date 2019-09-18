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Псалтырь и часы Белых выставили на торги 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Псалтырь и часы бывшего политика пустят с молотка
Фото: РИА Новости
Электронные торги по продаже вещей бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых назначены на 14 октября. На продажу выставлены псалтырь, наручные часы и автомобиль бывшего политика.
Начальная цена псалтыря 1779 года издания установлена в 2 тыс. рублей, для часов Blancpain Aqua Lung — в 552 тыс. рублей, для черного внедорожника Nissan Patrol 2011 года выпуска — 901 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.
Ранее стало известно, что жена Белых подала на развод из-за многочисленных угроз.
Напомним, в июне бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за получение взятки, отправили из СИЗО «Лефортово» к месту отбывания наказания.
В мае Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.
Также сообщалось, что в колонии Белых устроился на работу в библиотеку.
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Комментарии2
Происшествия , Никита Белых , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , Интерфакс
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