«Родила эту мразь»: как избивали студента-инвалида

«Жаль ту, что родила эту мразь»: за что избили студента-инвалида в Приморье

городе Арсеньеве Приморского края региональная прокуратура проводит проверку после того, как в местном колледже девушка избила своего одногруппника-инвалида. Об инциденте стало известно из видеоролика, который был размещен в соцсетях. На кадрах видно, как подросток защищается от ударов, а затем падает и получает удар по голове. Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него сотрясение мозга.

После избиения подростка-инвалида однокурсницей в колледже города Арсеньева в Приморье проводится проверка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Об инциденте узнали после того, как вечером 12 сентября 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором одна из учениц замахивается на молодого человека, однако тот уворачивается и отталкивает обидчицу. После этого она сильно толкает пострадавшего — он падает, а она наносит ему удар ногой в голову. Между тем на фоне потасовки звучат подбадривающие крики одногруппников.

По данным «КП-Владивосток», после драки подростка госпитализировали. Позже ему диагностировали сотрясение мозга. «В рамках представленных полномочий надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения», — уточнили в прокуратуре.

Между тем до удаления ролика на него наткнулись родители пострадавшего.

«Я мама Виталия. Он ребенок-инвалид. Нет слов. Сейчас он в хирургическом отделении с сотрясение мозга. Нет прощения в моем сердце. Как нам жить среди таких отморозков? Он в шоке и вся моя семья. Надежда на правосудие», — написала в комментариях к посту портала «Арсеньев ТВ» разъяренная родительница.

Также приемная мать подростка сообщила, что он был счастлив поступлению в колледж. До этого парень девять лет учился на дому. «А теперь он замкнулся, даже не отвечает ни на чьи звонки, кроме моих. Жаль ту маму, что родила ее, родила и ту мразь, которую нельзя девочкой назвать», — написала женщина в соцсетях.

После инцидента в полицию обратилась замдиректора Приморского индустриального колледжа по воспитательной работе. Она рассказала агентству, что педагоги сразу узнали о драке и приняли меры. «С детьми я работаю много лет, поэтому весьма чутко реагирую на любые изменения климата внутри коллектива. А к первокурсникам — особое внимание. Было заметно: что-то случилось в группе. Поэтому подробности мне были известны уже через несколько часов», — объяснила завуч РИА «Новости».

Как стало известно сайту kp.ru, девушка, которая избила мальчика-инвалида, стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее она совершала несколько мелких правонарушений. Более того, она посещала психолога и социального работника, которые проводили с ней профилактические беседы и старались скорректировать ее поведение.

Директор колледжа в разговоре с местным порталом «Восток Медиа» отметил, что данная ситуация взята на его полный контроль. «Поведение студентки нарушает все нормы, установленные локальными актами и правилами поведения учащихся. Педагогический совет в ближайшее время сделает выводы о её дальнейшем обучении», — пояснил он.

Отдельный вопрос у администрации колледжа вызвал момент с публикацией данного видео в интернете. По мнению директора, это можно классифицировать как пропаганду насилия. Также глава учебного учреждения добавил, что информации о скандальной истории уже дошла до губернатора региона и в ближайшее время ситуация будет полностью разрешена.

Ранее похожая история произошла в Металлургическом районе Челябинска. Там 17 июня 2019 года группа подростков избила мальчика с детским церебральным параличом за то, что тот якобы воспользовался чужим полотенцем без разрешения. Как сообщал портал 74.ru, в тот день школьники в возрасте от 13 до 16 лет пошли купаться в карьер.

По данным СМИ, мальчик-инвалид вытерся чужим полотенцем, когда вышел из воды. За это его повалили на землю и начали бить ногами. Другие дети снимали происходящее на видео. Когда потерпевший потерял сознание и упал, они засмеялись.

Очевидцы подчеркивали, что это уже не первый случай, когда сверстники издевались над мальчиком с ДЦП. «Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов . Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику», — отмечал на тот момент врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер

«Мы в курсе драки и в шоке от случившегося. Там были наши ученики. Мальчик, которого избивают, тоже когда-то у нас учился, поэтому все они знакомы. Мы от них не ожидали такого, особой агрессии в школе дети не проявляли», — рассказывал замдиректора местной школы порталу 74.ru.

Правоохранительные органы запустили проверку по факту происшествия. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личности предполагаемых злоумышленников. Позже стало известно, что все подростки учатся в коррекционных школах Челябинска для детей с отклонениями в умственном развитии. Между тем ответственность понесли только родители — их поставили на учет в органы опеки, так как они не уследили за детьми.