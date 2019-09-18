Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле Курил 

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в районе Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.
«Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду в 13:54 (05:54 мск)», — сообщила Семёнова.
По её словам, эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к юго-востоку от острова Итуруп.
Его очаг залегал на глубине 49 км.
Сейсмолог добавила, что жители Курильска и сёл Рейдово и Малокурильское ощутили землетрясение силой 4 балла.
В начале сентября у Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0.