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Рыбак сумел вырвать свою голову из пасти крокодила 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Рыбак вырвал голову из пасти крокодила
Фото: globallookpress.com
В районе населенного пункта Роки-Пойнт на Ямайке крокодил напал на рыболова. Об этом сообщает издание Jamaica Star.
Рептилия набросилась на 51-летнего Орала Ли (Oral Lee), когда тот нырнул в реку. Хищник схватил его за голову и начал сжимать челюсти. Мужчина пытался вырваться, но ничего не помогало. Друг, наблюдавший за Ли с берега, решил, что тот поймал большую рыбу, и не спешил на помощь.
«Я взял и двумя руками попытался разжать челюсти крокодила, но это не сработало, потому что они были как тиски, — рассказывает Ли. — После этого слышу: ‘Кру-ку-ку-ку-кум-кум". Это мои кости трещат — так крепко он их сжал».
В итоге рыболов исхитрился и нажал на глаза рептилии. Только после этого она разжала зубы и отпустила его. Друг заметил окровавленную голову Ли, помог выбраться из реки и доехать до больницы. У мужчины сломана челюсть. Кроме того, он почти полностью лишился зрения.
Ли утверждает, что за свою жизнь он пережил десять нападений крокодилов.
На Ямайке водятся острорылые крокодилы, распространенные от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров.
В 2018 году сообщалось, что на Ямайке острорылый крокодил убил 67-летнего жителя города Портмор. По свидетельству очевидца, полицейским пришлось выстрелить в шею рептилии, чтобы вынудить ее оставить свою добычу.
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Происшествия , Ямайка
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