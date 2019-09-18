Проникших в Area 51 голландцев отправили в тюрьму

AP: голландцы получили в США по 10 дней тюрьмы за попытку попасть в Area 51

Американский суд приговорил к 10 дням лишения свободы каждого из двух голландцев, которые пытались проникнуть на засекреченную военную базу ВВС США Homey Airport, более известную как Area 51. Об этом сообщило во вторник американское информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, блогеры из Нидерландов Тис Гранзир и Говерт Свейп, ранее освобожденные под залог в $500 каждый, признали себя виновными в незаконном проникновении на территорию, закрытую для широкой публики, и в незаконной парковке автомобиля. Суд в Лас-Вегасе приговорил каждого голландца к 10 дням лишения свободы, которые могут быть сокращены до трех в случае согласия виновных выплатить штраф в размере $2,28 тыс. каждый.

Прокуратура штата Невада предостерегла блогеров от повторных попыток проникнуть в Area 51. В этом случае наказание будет более суровым. 20-летний Гранзир и 21-летний Свейп ведут несколько видеоблогов на YouTube о необычных и труднодоступных достопримечательностях мира. Общее число их подписчиков насчитывает десятки тысяч.

Молодые люди смогли пересечь границу охраняемой зоны на автомобиле и проехать почти 5 км внутри нее. Во время задержания они сообщили, что видели запрещающие дорожные знаки, но это не отбило у них желание рассмотреть достопримечательность изнутри. При досмотре машины задержанных стражи порядка обнаружили видеокамеры, ноутбуки и беспилотники.

Area 51 — распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетных НЛО.