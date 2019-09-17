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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей 

Москва24 + ещё 11 33 минуты назад
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества и четыре автомобиля.
По данным следствия, Постригань, работая в должности главы администрации Клинского района, с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на некоторые муниципальные объекты. Среди них нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки.
Ранее бывшего главу Клинского района Подмосковья обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, в период с декабря 2011 года по декабрь 2013 года Постригань, возглавляя Клинский район, подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома в нарушение градостроительного законодательства.
Отмечалось, что Постригань знал о недостроенном объекте и несоответствии проектной документации. Однако, несмотря на это, в помещение заселили семьи по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. В доме были обнаружены различные дефекты, которые могут привести к его разрушению.
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Происшествия , Видео , Криминал , Московская область
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