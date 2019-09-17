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Москвич расстрелял жителей Омска после вопроса о дороге в магазин 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Москвич расстрелял жителей Омска
Фото: РИА Новости
На севере Москвы в ночь на 17 сентября житель столицы выстрелил в омичей из травматического пистолета после того, как они спросили дорогу в магазин.
По предварительной информации, два жителя Омска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спросили у мужчины дорогу в магазин. Мужчина ответил им грубо, после чего гости столицы догнали его, началась словесная перепалка.
В ходе конфликта мужчина открыл огонь из травматического пистолета, сообщает издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Жители Омска были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По факту происшествия заведено уголовное дело. Следователи проверяют также версию о возможной попытке ограбления со стороны омичей.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва , Омск
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