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На российских пограничников напали в Японском море 

Рамблер + ещё 19 19 минут назад
Более 45 северкорейских матросов напали на российских пограничников, когда были уличены в браконьерстве в территориальных водах РФ, сообщает ТАСС. Трое россиян пострадали, более 20 граждан КНДР были задержаны.
По данным агентства, инцидент произошёл 17 сентября в Японском море. Пограничники обнаружили в российских территориальных водах две северокорейских шхуны и 11 мотоботов, осуществляющие браконьерский промысел.
«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — сообщили агентству представители Центра общественных связей ФСБ России.
В результате одна шхуна и 21 член её экипажа были задержаны.
Отмечается, что в настоящее время пограничный корабельный состав управления ФСБ РФ усиленно патрулирует регион с целью выявления других браконьеров.
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Комментарии11
Происшествия , Видео , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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