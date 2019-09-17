На российских пограничников напали в Японском море

Более 45 северкорейских матросов напали на российских пограничников, когда были уличены в браконьерстве в территориальных водах РФ сообщает ТАСС. Трое россиян пострадали, более 20 граждан КНДР были задержаны.

По данным агентства, инцидент произошёл 17 сентября в Японском море. Пограничники обнаружили в российских территориальных водах две северокорейских шхуны и 11 мотоботов, осуществляющие браконьерский промысел.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — сообщили агентству представители Центра общественных связей ФСБ России.

В результате одна шхуна и 21 член её экипажа были задержаны.

Отмечается, что в настоящее время пограничный корабельный состав управления ФСБ РФ усиленно патрулирует регион с целью выявления других браконьеров.