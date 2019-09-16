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Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории 

Вести.Ru + ещё 2 28 минут назад
Дымящийся самолет Red Wings сняли на видео
Фото: ВКонтакте
Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву. Незадолго перед вылетом на борту вспыхнул пожар, потушить который удалось только с привлечением наземных служб. Очевидец снял дымящийся самолет на видео.
Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, когда воздушное судно готовили к полету. По предварительным данным, на стоянке загорелся правый двигатель.
Рейс, который должен был прибыть в Домодедово около девяти часов вечера, отложили на 20 часов 40 минут — его ожидают в столице в 17:40 17 сентября. Предположительно, туристов заберет резервный борт авиакомпании.
В результате инцидента никто не пострадал. О причинах ЧП ничего не сообщается.
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Происшествия , Red Wings , Москва , Черногория
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