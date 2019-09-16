Дымящийся самолет Red Wings сняли на видео

Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории

Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings , который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву . Незадолго перед вылетом на борту вспыхнул пожар, потушить который удалось только с привлечением наземных служб. Очевидец снял дымящийся самолет на видео

Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, когда воздушное судно готовили к полету. По предварительным данным, на стоянке загорелся правый двигатель.

Рейс, который должен был прибыть в Домодедово около девяти часов вечера, отложили на 20 часов 40 минут — его ожидают в столице в 17:40 17 сентября. Предположительно, туристов заберет резервный борт авиакомпании.

В результате инцидента никто не пострадал. О причинах ЧП ничего не сообщается.