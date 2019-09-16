Россиянин застрелил ворвавшегося в дом беззубого медведя

Житель якутского села Сегян-Кюель застрелил медведя, который забрался к нему в дом. Об этом сообщает SakhaTime.

Хищник появился на его веранде около двух часов дня. По словам мужчины, местные собаки не заметили зверя и не подняли лай.

«Я открыл дверь, увидел его и сразу отпрыгнул назад, — рассказывает он. — Выскочил через окно из дома с ружьем, решив застрелить медведя, когда он выйдет».

Мужчина сделал первый выстрел, когда медведь разбил окно, возле которого он стоял. Животное выжило и снова скрылось в доме.

«Потом он еще раз выглянул, опять выстрелил, — рассказывает мужчина. — Он начал убегать, а я начал стрелять в него».

В итоге медведя удалось убить. Он весил более 100 килограммов, а в его пасти не было зубов.

6 сентября сообщалось, что в канадской провинции Онтарио черный медведь загрыз американку. Это произошло, когда она приехала к родителям, жившим в лесной хижине на небольшом острове на озере Рейни-Лейк. В Онтарио черные медведи не убивали людей с 2005 года.