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Россиянин застрелил ворвавшегося в дом беззубого медведя 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин застрелил ворвавшегося в дом беззубого медведя
Фото: globallookpress.com
Житель якутского села Сегян-Кюель застрелил медведя, который забрался к нему в дом. Об этом сообщает SakhaTime.
Хищник появился на его веранде около двух часов дня. По словам мужчины, местные собаки не заметили зверя и не подняли лай.
«Я открыл дверь, увидел его и сразу отпрыгнул назад, — рассказывает он. — Выскочил через окно из дома с ружьем, решив застрелить медведя, когда он выйдет».
Мужчина сделал первый выстрел, когда медведь разбил окно, возле которого он стоял. Животное выжило и снова скрылось в доме.
«Потом он еще раз выглянул, опять выстрелил, — рассказывает мужчина. — Он начал убегать, а я начал стрелять в него».
В итоге медведя удалось убить. Он весил более 100 килограммов, а в его пасти не было зубов.
6 сентября сообщалось, что в канадской провинции Онтарио черный медведь загрыз американку. Это произошло, когда она приехала к родителям, жившим в лесной хижине на небольшом острове на озере Рейни-Лейк. В Онтарио черные медведи не убивали людей с 2005 года.
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