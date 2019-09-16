ФСБ поймала боровшуюся с евреями украинскую банду националистов

Как уточняет Telegram-канал «Че по Ростову?», речь идет о банде из Украины . При обыске у них нашли оружие.

По данным ФСБ, сообщество было создано на идеологии зарубежного религиозного объединения Международное общественное движение «АллатРа». Основной целью экстремистской организации является «борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа».

В Ростовской области группировкой руководил бывший сотрудник полиции и экс-координатором политического движения «Левый Фронт» в Ростовской области Сергей Шурыгин . В отношении него возбуждены уголовные дела по части первой статьи 282 УК («Организация экстремистского сообщества») и части первой статьи 222 УК («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

В отношении участников — уголовные дела по части второй статьи 282 УК («Участие в экстремистском сообществе»).

В июне стало известно, что сотрудники ФСБ России пресекли деятельность членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандой оружия с Украины и Литвы. Организатор и десять его сообщников были задержаны в Новом Уренгое. Чекисты изъяли у них 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.