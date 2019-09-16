Взрыв газа произошел в интернате в США, есть жертвы

В американском городе Фармингтон ( штат Мэн ) в результате взрыва при утечке газа в здании интерната погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали. Об этом сообщает Bangor Daily News.

Как отмечается, инцидент произошел в 8.30 утра по местному времени (15.30 мск), причиной стала утечка пропана.

Известно, что пострадали четверо пожарных, специалисты скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения. Их госпитализировали в местную больницу.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллз призвал население избегать район взрыва до полного устранения последствий.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали из-за хлопка газа в доме под Иркутском.