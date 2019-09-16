Взрыв газа произошел в интернате в США, есть жертвы 

В американском городе Фармингтон (штат Мэн) в результате взрыва при утечке газа в здании интерната погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали. Об этом сообщает Bangor Daily News.
Как отмечается, инцидент произошел в 8.30 утра по местному времени (15.30 мск), причиной стала утечка пропана.
Известно, что пострадали четверо пожарных, специалисты скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения. Их госпитализировали в местную больницу.
Губернатор штата Мэн Джанет Миллз призвал население избегать район взрыва до полного устранения последствий.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали из-за хлопка газа в доме под Иркутском.