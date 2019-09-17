Россиянка погибла при падении телефона в ванну

В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

городе Кирово-Чепецке девушка погибла из-за падения к ней в ванну мобильного телефона. «Девушка принимала ванну и одновременно заряжала сотовый телефон. Телефон упал в воду. Девушка сразу же скончалась», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Кировской области. Отмечается, что её тело обнаружили родители. Следователи проводят проверку. Ранее в Роскачестве объяснили, что нужно делать, чтобы избежать самопроизвольного возгорания или взрыва мобильных телефонов и ноутбуков.

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