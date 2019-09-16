Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет арестован и отстранен от должности, проходят обыски в его доме, утверждают СМИ со ссылкой на источники.
Утверждается, что против Корнета открыто уголовное дело. Обыски проходят в том числе в кабинетах заместителей министра, сообщает «Остров».
По данным издания, ранее в закрытых группах, посвященных республикам Донбасса в соцсетях, сообщалось, что Корнет якобы готовится сбежать в Россию.
Утверждается, что ранее между Корнетом и главой ЛНР Леонидом Пасечником возник конфликт.