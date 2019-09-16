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Стало известно об аресте главы МВД ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет арестован и отстранен от должности, проходят обыски в его доме, утверждают СМИ со ссылкой на источники.
Утверждается, что против Корнета открыто уголовное дело. Обыски проходят в том числе в кабинетах заместителей министра, сообщает «Остров».
По данным издания, ранее в закрытых группах, посвященных республикам Донбасса в соцсетях, сообщалось, что Корнет якобы готовится сбежать в Россию.
Утверждается, что ранее между Корнетом и главой ЛНР Леонидом Пасечником возник конфликт.
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Происшествия , Видео , Леонид Пасечник , Игорь Корнет , МВД
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