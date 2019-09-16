Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин безуспешно пытался вызвать полицию и был убит 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин безуспешно пытался вызвать полицию и был убит
Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ
В Пермском крае на своей даче убит 66-летний пенсионер, который незадолго до гибели несколько раз вызывал полицию, но так и не дождался помощи. Об этом Ura.ru сообщил сын погибшего Андрей Новоселов.
По его словам, преступление произошло в садовом товариществе «Кардапольское», большая часть которого заброшена.
Тело пенсионера с двумя ножевыми ранениями обнаружили родственники. Новоселов пояснил, что у его отца в субботу, 14 сентября, произошел с кем-то конфликт по неизвестной пока причине. Приезжали сотрудники полиции, составили протокол и уехали, но оппонент пенсионера, по-видимому, вернулся. На телефоне погибшего, как минимум, четыре исходящих вызова на номер полиции.
«Он либо не мог дозвониться, либо они не успели подъехать на вызов», — считает Новоселов. Он также уточнил, что преступники не забрали у погибшего деньги и ценные вещи.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Последние новости
США предрекли возвращение Крыма Украине США предрекли возвращение Крыма Украине «Газпром» заставили поставлять газ через Украину «Газпром» заставили поставлять газ через Украину Рубль взлетел Рубль взлетел
Комментарии
Происшествия , МВД , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым175
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском40
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии122
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым3
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»335
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение