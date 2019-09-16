Россиянин безуспешно пытался вызвать полицию и был убит

Пермском крае на своей даче убит 66-летний пенсионер, который незадолго до гибели несколько раз вызывал полицию, но так и не дождался помощи. Об этом Ura.ru сообщил сын погибшего Андрей Новоселов.

По его словам, преступление произошло в садовом товариществе «Кардапольское», большая часть которого заброшена.

Тело пенсионера с двумя ножевыми ранениями обнаружили родственники. Новоселов пояснил, что у его отца в субботу, 14 сентября, произошел с кем-то конфликт по неизвестной пока причине. Приезжали сотрудники полиции, составили протокол и уехали, но оппонент пенсионера, по-видимому, вернулся. На телефоне погибшего, как минимум, четыре исходящих вызова на номер полиции.

«Он либо не мог дозвониться, либо они не успели подъехать на вызов», — считает Новоселов. Он также уточнил, что преступники не забрали у погибшего деньги и ценные вещи.