Увольнение следователя по делу дознавательницы объяснили

Увольнение следователя в Уфе не было связано с расследованием дела об изнасиловании

Это обычная ротация кадров, сотрудника пригласили в другой регион, поэтому он завершил все дела и уехал, сообщил РИА Новости источник в следственных органах Башкирии

Адвокаты обвиняемых ранее заявили, что следователь, который вёл это дело, уволился после того, как материалы поступили в суд.

Суд по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы начался в Кировском районном суде Уфы 29 июля. Обвиняемые, бывшие полицейские, находятся под домашним арестом. Они свою вину отрицают. Следствие заявляло, что факт изнасилования подтверждён по результатам обысков и сложных экспертных исследований.