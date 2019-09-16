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Увольнение следователя в Уфе не было связано с расследованием дела об изнасиловании 

Говорит Москва + ещё 9 1 час назад
Увольнение следователя по делу дознавательницы объяснили
Фото: соцсети
Это обычная ротация кадров, сотрудника пригласили в другой регион, поэтому он завершил все дела и уехал, сообщил РИА Новости источник в следственных органах Башкирии.
Адвокаты обвиняемых ранее заявили, что следователь, который вёл это дело, уволился после того, как материалы поступили в суд.
Суд по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы начался в Кировском районном суде Уфы 29 июля. Обвиняемые, бывшие полицейские, находятся под домашним арестом. Они свою вину отрицают. Следствие заявляло, что факт изнасилования подтверждён по результатам обысков и сложных экспертных исследований.
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Происшествия , РИА Новости , Уфа
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