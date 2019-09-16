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Митрохин проиграл суд застройщикам 

Lenta.ru 1 час назад
Митрохин проиграл суд застройщикам
Фото: РИА Новости
Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил иск компания «Реставрация Н» против депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о защите чести и достоинства. Информация об этом содержиться в картотеке дел суда. Ранее депутат обвинял компанию в причастности к попыткам сноса исторического здания во Втором Неопалимовском переулке столицы.
Генеральный директор «Реставрации Н» Энвер Кузьмин пояснил, что его отказ вступать в полемику, был продиктован нежеланием участвовать в политических играх перед выборами в Мосгордуму. Об этом руководитель предприятия заявил на сайте радиостанции «Это Москвы», комментируя сложившуюся ситуацию после решения суда.
«Мне жаль, что в моем любимом городе депутатами становятся такие люди, которые используют нечестные приемы в своей предвыборной кампании путём травли молодых, творческих и успешных людей для удовлетворения своих политических амбиций», — написал он.
Энвер Кузьмин подчеркнул, что «Реставрация Н» была основана в 1992 году и все это время компания сохраняет свою безупречную деловую репутацию и бережно относится к истории и облику Москвы.
«К примеру, проект восстановления усадьбы Трубецких по чертежам XVIII века позволил сохранить не только внешнюю идентичность, но и подлинные планировки. Компания также взяла на себя все расходы по восстановлению Парка Трубецких, открытого для общественного посещения», — отметил глава компании.
Он также добавил, что ни он, ни проректор МГИМО Наталия Борисовна Кузьмина не имеют никакого отношения к ситуации с домом Черникова, который, как утверждает Митрохин, будет снесен для застройки.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Митрохин , Энвер Кузьмин , МГИМО , Мосгордума , Москва
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